Su Nandez si inserisce il Napoli

Il centrocampista del Cagliari Nahitan Nandez è al centro del mercato ormai da tanti mesi; l’uruguagio è stato il tormentone estivo dell’Inter che lo ha cercato con grande insistenza ma alla fine non se ne fece nulla. Se ne è riparlato dopo le prime difficoltà di Dumfries (Nandez può giocare anche da esterno destro), ma una volta che l’olandese è riuscito ad ingranare i nerazzurri lo hanno mollato.

La settimana scorsa si è fatto vivo il Torino ma a quanto pare anche in questo caso nulla di fatto. Veniamo ora ai giorni nostri, secondo il Corriere dello Sport, l’ultima squadra a cercarlo sarebbe il Napoli. Gli azzurri lo hanno chiesto in prestito con diritto di riscatto ma il Cagliari vorrebbe una cessione definitiva per almeno 20 milioni.