La Salernitana punta Eder

La Salernitana dopo i cambiamenti societari punta a cercare di salvarsi, anche se serve un’impresa considerata la bruttissima situazione di classifica. Il nuovo direttore sportivo Walter Sabatini ha dichiarato che il club cerca almeno 2-3 acquisti di valore nonostante manchino pochi giorni alla fine del mercato. Si era parlato in passato di Martin Caceres che è stato messo fuori rosa dal Cagliari, ma non sembrerebbero esserci novità in tal senso.

Secondo Sky Sport l’ultimo obiettivo sarebbe l’ex Inter Citadin Eder; i contatti sono stati avviati e la buona riuscita dell’operazione è possibile. L’italo-brasiliano classe 1986 gioca in Brasile al San Paolo ma può liberarsi gratis; i buoni rapporti con Walter Sabatini fanno ben sperare. Vicino all’arrivo a Salerno c’è già l’ex portiere del Parma Luigi Sepe mentre per Maksimovic del Genoa le cose sembrano più difficili.