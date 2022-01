Arthur vuole l’Arsenal, la Juve prova a resistere ma valuta alternative

La Juventus vorrebbe tenersi il centrocampista Arthur perché l’Arsenal propone un prestito secco; queste condizioni non soddisfano i bianconeri che vorrebbero almeno un diritto di riscatto a fine stagione. La volontà dell’ex Barcellona è chiara, vuole trasferirsi a Londra, ma Allegri continua a puntarci, anche ieri è stato titolare fino al 74′. Se i Gunners non cambieranno le condizioni della trattativa affare non si farà.

La Juventus però nel frattempo non resta con le mani in mano e pensa a come sostituire il brasiliano nel caso fosse costretta a cederlo. La prima opzione è Denis Zakaria del Borussia Monchengladbach e della nazionale svizzera; il centrocampista ha il contratto in scadenza a giugno ma ha richieste molto elevate di ingaggio. Si valuta anche l’ipotesi di anticipare l’arrivo del genoano Nicolò Rovella già di proprietà della Juventus.