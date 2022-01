Sampdoria: è il giorno di Sensi

Stefano Sensi ha accettato di andare in prestito alla Sampdoria, contrariamente a quanto si pensava qualche giorno fa. L’ex Sassuolo spera di ritrovare la continuità persa all’Inter negli ultimi due anni a causa soprattutto dei numerosi infortuni patiti. Il centrocampista, secondo la Gazzetta dello Sport, è atteso oggi a Genova per sostenere le visite mediche e poi unirsi a Bogliasco alla squadra allenata proprio da oggi dal nuovo allenatore Marco Giampaolo.

Sensi spera così di riconquistarsi la convocazione in nazionale e di tornare agli antichi fasti mostrati nei primissimi mesi all’Inter quando aveva stupito in positivo a suon di goal e assist. Il giocatore ha rifiutato destinazioni estere e il Napoli, arriva in blucerchiato in resisto secco fino a giugno; Thorsby potrebbe, invece, essere in uscita.