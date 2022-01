Sarri: “Fosse per me farei spendere un miliardo, ma non si può, vedremo quello che si può fare”

La Lazio ha battuto l’Udinese col risultato di 1-0 dopo i tempi supplementari conquistando l’approdo ai quarti di finale di Coppa Italia, subito dopo la gara Maurizio Sarri in conferenza stampa ha parlato anche del mercato. Il tecnico ha evidenziato le difficoltà dei biancocelesti ma si è augura che la società segua le sue richieste anche a lungo termine.

“Fosse per me farei spendere anche un miliardo e mezzo… A mio avviso, questa società, per fare un discorso logico, ha bisogno di due-tre sessioni di mercato. Non ne farà mai una chiudendo 7-8 acquisti contemporaneamente. Lo sapevo prima di venire. Vediamo se si può fare qualcosa, il presidente ha sempre detto che se esce qualcuno entrerà qualcuno. L’importante è che la società sia predisposta mentalmente ad accompagnarci nella crescita”.