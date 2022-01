Martial chiede la cessione, la Juve ci pensa

Le cose non vanno bene ultimamente al Manchester United, secondo l’Equipe Anthony Martial dopo un colloquio avuto con l’allenatore Ralf Rangnick avrebbe manifestato il desiderio di cambiare aria il prima possibile. Allenatore e calciatore non legano, già qualche giorno fa il tecnico ha dichiarato che l’attaccante non è voluto essere con la squadra per la gara con l’Aston Villa, versione dei fatti poi rifiutata dal francese.

Sul giocatore che ha un contratto coi Red Devils molto ricco fino al 2024 ci sarebbero Juventus e Siviglia. I costi altissimi dell’operazione però la rendono molto difficile per entrambi i club. Martial fu comprato dallo United per la cifra di 50 milioni più 30 di bonus e percepisce uno stipendio di 15 milioni all’anno; condizioni difficilissime per aprire una trattativa.