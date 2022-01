Ronaldo pronto a cambiare aria in caso di mancata Champions

Cristiano Ronaldo è sempre più scontento al Manchester United e non nasconde mai di esserlo. L’ex Juve nei giorni scorsi ha dichiarato di non voler lottare per sesto o settimo posto in campionato, ma attualmente quella è la posizione in classifica della sua squadra. Però c’è da sottolineare che la Champions League non è lontana: il quarto posto dista 5 punti ed il Manchester United ha anche giocato due gare in meno rispetto al West Ham.

Il Sun riporta che l’entourage del portoghese avrebbe già avuto un colloquio con i dirigenti del club per negoziare la rescissione del contratto nel caso in cui non si riuscisse ad accedere alla massima competizione europea. L’attuale vincolo di Cristiano Ronaldo scade nel 2023.