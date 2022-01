Il punto sul mercato dell’Inter

Il calciomercato di gennaio è da sempre la sessione riservata alle opportunità e a quelle squadre che devono rimediare agli errori commessi in fase di programmazione. Tra queste non c’è sicuramente l’Inter prima in classifica, alle prese piuttosto con la ricerca di un vice Perisic e con alcune idee per la prossima stagione. L’arretramento di Dimarco da parte del tecnico Inzaghi suggerisce un nuovo innesto sulla corsia mancina. Un’operazione certamente non urgente ma che può realizzarsi alle giuste condizioni.

I nomi per la fascia sono sempre quelli di Kostic e Bensebaini. Il problema è che le due società proprietarie dei rispettivi cartellini non aprono al prestito. In attacco l’obiettivo sembra invece essere Gianluca Scamacca del Sassuolo. Da capire il ruolo di Andrea Pinamonti, di proprietà dell’Inter e possibile pedina di scambio. Per la difesa, sempre a Empoli, occhi su Mattia Viti, difensore che ha stupito un po’ tutti e che raccoglie consensi anche da parte del Milan.

di Riccardo Amato