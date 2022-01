Il Bayern pone Lewandowski di fronte a una scelta

Robert Lewandowski ha un contratto col Bayern Monaco fino al 2023 e la politica aziendale del club prende rinnovi solo annuali per gli over 30 come lui. Secondo la Bild i bavaresi avrebbero già contattato l’entourage dell’attaccante per proporgli una scelta. Il polacco deve far sapere in tempi brevi se intende prolungare a cifre più basse delle attuali o no.

In caso di risposta negativa il Bayern Monaco incomincerebbe a facilitare una sua cessione già nella prossima sessione estiva del calciomercato per non perderlo a zero euro e per pianificare la sua sostituzione. Data la caratura del centravanti potrebbe essere concessa lui un’eccezione alla regola sotto forma di rinnovo biennale; l’alternativa, al bomber polacco sarebbe Erling Haaland del Borussia Dortmund, anche se ci vorrebbe un investimento enorme.