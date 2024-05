L’avvocato e piccolo azionista del club rossonero Giuseppe La Scala è tra coloro che chiedono più chiarezza alla nuova società.

Giuseppe La Scala è stato intervistato da Radio Rossonera per parlare del brutto momento che sta attraversando il Milan; l’avvocato rivolge un invito alla dirigenza. “Senza essere scortesi o inopportuni mi aspetto che i dirigenti dicano diverse cose. In primis che il progetto è quello di tornare a vincere subito, e la ragione è chiara. Il Milan 24 mesi fa vinceva uno scudetto. 12 mesi orsono era in semifinale di Champions League. Certo che sono cambiate un po’ di cose: abbiamo venduto Kessié, abbiamo venduto Tonali (non che il loro esito altrove non sia stato straordinario). Ma non abbiamo perso su tutti i fronti, ci sono stati egli acquisti in questi 2 anni di grandissima qualità”.

Furlani Milan

Come ripartire

“Ma io credo che, anche se è necessario innestare in squadra tre o quattro calciatori che possano aiutarci a fare la differenza, il progetto non può essere quello di ricominciare un percorso che tra 3 o 4 anni ci può riportare ai vertici. Ai vertici ci siamo, quest’anno siamo secondi nonostante una stagione che tutti quanti definiamo molto deludente, quindi mi sento di dire che dall’anno prossimo il Milan debba dire chiaramente: vogliamo vincere lo Scudetto e in Champions League vogliamo andare avanti. Non si discute: un allenatore che non ti dia garanzie o una campagna acquisti che sia lontana da queste logiche non ci può soddisfare”.

La bordata

“L’ambizione, in questo momento, se c’è non si vede. Io non posso sapere cosa c’è nella loro testa, dico solo che se hanno le idee chiare, non lo dimostrano. E non lo comunicano. Io vorrei capire se c’è un progetto ai vertici immediato e di lunga durata”.

