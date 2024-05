Il giornalista Carlo Pellegatti ha notato l’atteggiamento non proprio impeccabile di alcuni giocatori rossoneri nella gara di domenica scorsa.

Carlo Pellegatti a Radio Rossonera ha detto la sua su Milan-Genoa e sul possibile nuovo allenatore rossonero. “Il Milan da costruire per la prossima stagione deve partire da altre basi. D’accordo la fase difensiva, le decisioni su tattica e modulo… poi però il giocatore in campo deve essere più concentrato, attento e determinato. E’ quello che il Milan riesce ad avere davanti, dietro no. La vecchia regola è che vinci il campionato se subisci pochi gol”.

La bordata

“Tomori per esempio è un giocatore che deve crescere da quel punto di vista. Puoi mettere anche Guardiola allenatore, ma se uno si sistema i parastinchi quella cosa non può essere sopportata. Ecco perchè servono giocatori carismatici negli acquisti prossimi, che ti fulminano con uno sguardo se non ti vedono attento. Secondo me non c’è più la ferocia e la determinazione che richiede una lotta testa a testa. Manca la bava alla bocca, ma una squadra che ha staccato la spina perde a Torino e ieri non rimonta”.

Sergio Conceicao

Sull’allenatore

“Per me Conceicao non sarà il prossimo allenatore, perchè le mie fonti mi dicono che Mendes lo ha proposto ma il Milan non dà retta. Lo stesso Mendes che aveva proposto Lopetegui. Sarei molto sorpreso, mi prendo la responsabilità”.

Speranza-illusione

“Io dico che quando chiedi di Thiago Motta non rispondono mai, tutti dicono che vada alla Juventus. Mi illudo ancora che non sia finita per lui al Milan, ma è una mia illusione. A sentire anche la contestazione, c’è una spinta perchè facciano qualcosa in fretta. A me comunque piacerebbe un allenatore molto innovativo, anche rischiando. Preferisco un profilo alla Sacchi, che allora era un allenatore che veniva dalla Serie B e giocava bene”.

