L’ex difensore Fabiano Santacroce ammette di preferire il georgiano del Napoli all’attaccante esterno portoghese.

Fabiano Santacroce ha parlato a MilanNews dei possibili prossimi allenatori di Milan e Napoli ma non solo. “Di sicuro Sergio Conceicao può essere l’uomo giusto. Ovunque. E’ un allenatore veramente di grande importanza, uno che sa lavorare molto bene con i giovani. Quindi si, mi piacerebbe vederlo sicuramente a Milano”.

Il possibile approdo di Pioli al Napoli

“A me piace molto Pioli. E’ un allenatore che mi piace. Secondo me è stato anche massacrato tanto in questi anni, magari anche ingiustamente, perché il più delle volte, penso negli ultimi anni, non so quanti infortuni abbia avuto il Milan. Però eran tutti importanti, tutti notevoli e lui è riuscito a fare degli ottimi campionati, ne è riuscito a vincerne uno, quindi è un allenatore che sta dimostrando il valore che ha, che per me è alto. Non so se possa essere la persona adatta comunque a Napoli, perché serve sicuramente un tipo di personalità molto forte perché abbiamo un presidente (ride n.d.r.) che è completamente differente da quelli che ci sono in giro, con i suoi pro ed i suoi contro, ma è sicuramente una persona che ha tanta personalità. Quindi magari un Conte probabilmente saprebbe tenere più a freno il pres”.

Rafael Leao

La preferenza tra Kvaratskhelia e Leao

“Scelgo Kvaratkshelia. Perché Leao è un giocatore che si accende si durante la partita e riesce a fare male, però ha veramente troppi black-out. Quindi in 90 minuti ti fa sì tre azioni che possono essere importanti, però per il resto della partita difficilmente te lo trovi in fase difensiva. Quindi è uno che è gioca molto di più sul singolo. Kvara, se messo nella giusta situazione, è uno che ti può fare più tipi di fasi, nonostante sia anch’egli uno che vive di sfuriate. Però è di livello più basso in questo di Leao. Leao è troppo sul singolo, lo vedo ancora troppo sul singolo e purtroppo te lo ritrovi quando sta bene, ma quando magari non sta bene perdi un giocatore durante tutta una partita. E’ una cosa che in questo calcio non ti puoi permettere”.

L’articolo Santacroce: “Mi piacerebbe vedere Conceicao al Milan, non so se Pioli possa andare bene al Napoli” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG