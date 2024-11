Il laterale canadese è sceso nuovamente in campo con la sua nazionale: una cosa che dovrebbe far piacere ai nerazzurri. Nel mondo del calcio, ogni minuto passato sul terreno di gioco è prezioso, soprattutto per quei giocatori che stanno rientrando da un lungo periodo di inattività a causa di infortuni. È il caso di Tajon Buchanan, l’esterno nerazzurro, che dopo una fase complicata legata al recupero da un infortunio, sta lentamente ritrovando il ritmo partita. Vittoria schiacciante Il Canada nella Concacaf Nations League ha conquistato la vittoria sul Suriname con un netto 3-0. La partita è stata caratterizzata dalla rete di Jonathan David (piace all’Inter) e dalla doppietta di Shaffelburg, che hanno assicurato alla squadra canadese l’accesso alla semifinale del torneo. Questo importante successo non solo rafforza il morale della squadra ma apre la strada per una sfida ancor più importante contro il Messico, prevista per il prossimo 21 marzo. […]

