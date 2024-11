Il capitano dell’Inter, autore nella notte italiana di un gol di pregevole fattura, forse inconsciamente parla anche della prossima gara coi nerazzurri. Nell’ambito del calcio internazionale, le partite di qualificazione per la Coppa del Mondo rappresentano momenti cruciali per le squadre nazionali che aspirano a ottenere un posto nel torneo più prestigioso del mondo. Una di queste partite si è svolta stanotte tra l’Argentina e il Perù e i padroni di casa hanno ottenuto una vittoria significativa. Tra i protagonisti di questo incontro, Lautaro Martinez si è distinto non solo per le sue abilità sul campo ma anche per le sue dichiarazioni post-partita. Gol decisivo Il capitano nerazzurro ha realizzato l’unica rete del match: la sua agilità gli ha permesso di sfruttare un pallone che tornava indietro, trasformandolo in un gol vincente tramite una semi-rovesciata. Una rete che ricorda la primissima realizzata con l’Inter, quella con l’Atletico Madrid in amichevole […]

