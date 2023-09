Inizio di stagione super per l’Inter e non solo: anche Alessandro Bastoni sta primeggiando nel campionato di Serie A

Alessandro Bastoni ha iniziato come meglio non poteva questo campionato di Serie A. Con l’Inter sono arrivate tre vittorie su altrettante partite, ma il centrale si è messo in mostra anche a livello personale.

Come sottolinea il profilo Twitter della Serie A, il difensore è il calciatore che ha vinto più duelli in questo inizio di stagione (24 duelli vinti). A pari merito con lui Dawidowicz dell’Hellas Verona. A seguire Leao, Monterisi e Gagliardini.

