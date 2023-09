Aurélien Tchouaméni, centrocampista del Real Madrid e della nazionale francese, ha parlato così del numero 9 dell’Inter, Thuram

Intervenuto in zona mista nel postpartita di Francia-Irlanda, Aurélien Tchouaméni ha parlato così di Marcus Thuram e dell’approdo di quest’ultimo all’Inter.

LE PAROLE – «Sono molto contento per lui. Ora è all’Inter, che è un grande club in Europa. Siamo contenti di averlo con noi in nazionale perché è un top player, l’ha dimostrato con l’Irlanda».

L’articolo Tchouaméni su Thuram: «Un top player, adesso in un grande club come l’Inter» proviene da Inter News 24.

