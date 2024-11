Il giornalista Matteo Moretto su Relevo approfondisce la questione dell’attaccante portoghese facendo un parallelo che non farà felici i tifosi rossoneri.

Nel panorama del calcio italiano, l’insoddisfazione di Rafael Leao sta facendo discutere tifosi e addetti ai lavori.

Le sue ripetute esclusioni hanno acceso riflettori sulle dinamiche interne al Milan e sul futuro del giocatore.

Rapporto incrinato

Il cuore della questione risiede nel rapporto tra Rafael Leao e l’allenatore del Milan, Paulo Fonseca. Dall’inizio della stagione, dopo una sosta dedicata alle nazionali, le interazioni tra i due si sono fatte sempre più rare, sfociando in un silenzio che pesa sul rendimento e sull’umore del giocatore.

Occhio al mercato

Nonostante Jorge Mendes non rappresenti attualmente Leao direttamente, ha ricevuto un mandato dopo l’ultimo rinnovo di contratto del giocatore con il Milan: trovargli una nuova squadra entro il mercato di gennaio. Mendes è noto per la sua capacità di navigare le complicate acque del mercato calcistico, e già emergono voci di un possibile interesse da parte del Barcellona. Tuttavia, le trattative appaiono complicate sia dalla situazione finanziaria del club catalano sia dalle richieste del Milan, che valuta Leao una delle sue pedine più preziose.

Jorge Mendes

Il precedente

Tra i paralleli che si possono tracciare, quello con Joao Felix, un altro talento portoghese, è forse il più significativo. Anche Felix ha vissuto un periodo di tensione all’Atletico Madrid sotto la guida di Diego Simeone, situazione che si è risolta solo con un trasferimento in prestito al Chelsea. In questo scenario, emerge la figura, guarda caso, dell’agente Jorge Mendes, capace in passato di orchestrare una soluzione per Felix.

L’amara verità

In questo scenario complesso, il futuro di Rafael Leao rimane avvolto nell’incertezza. Il legame tra il giocatore e il Milan, seppur recentemente rinnovato, appare fragile, e le prossime mosse sul mercato potrebbero definire in modo decisivo la sua carriera. In parallelo, anche la posizione di Paulo Fonseca è tutt’altro che stabile, rendendo il Milan. Secondo il giornalista è praticamente impossibile che restino entrambi: almeno uno dovrà cambiare aria.

