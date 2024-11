L’esperto di mercato Niccolò Ceccarini su TMW sostiene che ci si debba attendere diversi colpi in entrata dal club rossonero.

Nel contesto attuale del calcio professionistico, ogni finestra di trasferimento può significare una svolta per le sorti di un club: la strategia di mercato del Milan si rivela particolarmente intrigante.

L’intenzione della dirigenza di rafforzare la rosa a disposizione dell’allenatore Paulo Fonseca fin da gennaio evidenzia non soltanto un desiderio di competere ai massimi livelli nel breve ma anche una visione a lungo termine per garantire continuità di risultati e qualità nel gioco.

2 obiettivi per l’inverno

Il Milan ha messo gli occhi su due profili specifici per la prossima sessione di calciomercato di gennaio: un sostituto per Fofana e un’alternativa valida a Theo Hernandez. Tra i nomi circoscritti per il ruolo di vice Fofana emergono due candidati principali: Cardoso e Frendrup.

La situazione

Pur avendo questi un costo d’acquisto considerevole, il club rossonero appare determinato a iniettare ulteriore qualità nella propria rosa: la dirigenza riconosce che ci siano lacune nella rosa.

Santiago Giménez

In attacco

Oltre a consolidare la squadra a gennaio, il Milan guarda con attenzione anche al medio-lungo termine, soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo. L’attenzione si concentra su giovani promesse che possano rappresentare il futuro dell’attacco milanista. Se Camarda è considerato un talento su cui puntare magari più in là, il club riconosce la necessità di investire su un altro centravanti più pronto nell’immediato. Ecco perché, al di là di un interesse confermato per Raspadori, emerge la figura di Santiago Gimenez del Feyenoord, un attaccante che nella scorsa stagione ha dimostrato di saper fare la differenza, con 23 goal in 30 presenze.

