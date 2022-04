L’allenatore della Salernitana Davide Nicola è contento della prestazione dei suoi che stavano vincendo a Roma fino all’82’.

Davide Nicola commenta senza rimorsi a DAZN la rimonta subita dalla Roma. “Voglio fare i complimenti ai miei ragazzi, stanno crescendo in maniera esponenziale, sono sempre più convinto che giocando con questo ardore e questa capacità di iniziare a leggere le partite possiamo farcela. Avremmo potuto chiudere la partita sul 2-0, non lo abbiamo fatto ed è un demerito nostro”.

Mourinho

“Tutto il resto sono molto soddisfatto dei ragazzi, hanno dato tutto e sono contento per i nostri tifosi che hanno visto una squadra che darà tutto fino alla fine. In mediana abbiamo la qualità di gente poco conosciuta ma che saprà stupire fino alla fine. Era una partita importante per venire in casa di un grande allenatore e una grande squadra e portare via punti sarebbe stato un motivo di orgoglio oltre che per la classifica. Se la squadra ha questa qualità ed energia sono fiducioso, anzi dobbiamo arrabbiarci e fare meglio”.

