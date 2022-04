Il tecnico dell’Hellas Verona Igor Tudor è raggiante per la vittoria della sua squadra contro l’Atalanta.

Igor Tudor ha commentato la vittoria ottenuta a Bergamo a DAZN. “Sono davvero contento, abbiamo fatto una bella gara. Non è mai facile venire a Bergamo e raccogliere i tre punti. L’occasione di Lazovic era quella buona per chiudere la partita. E’ sempre così nel calcio, in cinque minuti cambia tutto”.

IM_pallone_serie_A_2020

“Quando stai andando forte devi chiuderla. E invece poi è arrivato il 2-1 e si è giocato fino alla fine. Non posso dire adesso se resto al Verona o no. Finito il lavoro, ci sarà il tempo per sedersi a parlare. Meritavamo già all’andata quando avevamo perso con lo stesso risultato. Abbiamo raccolto quanto abbiamo seminato dopo una gara seria, i complimenti li meritano i ragazzi. A cinque partite dalla fine abbiamo ancora motivazioni per fare bella figura davanti a tutti. Facciamo le cose giuste, la qualità c’è“.

