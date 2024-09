L’armeno è uno dei peggiori giocatori nerazzurri di questo inizio di stagione eppure lui non ha avuto impegni internazionali ed ha svolto il ritiro dal primo giorno. Nella vita di ogni sportivo arrivano momenti di difficoltà che mettono alla prova la determinazione e la capacità di superare gli ostacoli. È il caso di Henrikh Mkhitaryan, centrocampista dell’Inter, che dopo una stagione 2023-24 di altissimo livello, sta vivendo un periodo molto complicato. La sua importanza per la squadra di Simone Inzaghi è indiscutibile, ma quest’anno le sue prestazioni non stanno rispecchiando le aspettative generate dalla sua brillante stagione precedente. La Gazzetta dello Sport ha analizzato minuziosamente la situazione dati alla mano. Dal Milan al Milan L’anno scorso l’armeno era letteralmente insostituibile nel centrocampo nerazzurro: i suoi 10 assist parlano per lui. Tuttavia, in questo inizio di stagione il suo rendimento non è stato all’altezza delle aspettative, soprattutto durante il derby contro […]

Leggi l’articolo completo La sorprendente parabola di Mkhitaryan: il suo rendimento resta un mistero per diversi motivi, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG