I nerazzurri molto probabilmente non terranno entrambi gli ex Lazio: resterà da capire chi vincerà “il duello”. L’Inter si trova a un bivio riguardante il futuro della sua difesa. Al centro di questa svolta strategica ci sono due nomi ben noti ai tifosi nerazzurri: Francesco Acerbi e Stefan De Vrij. Entrambi i difensori, pilastri della squadra milanese, si avvicinano alla scadenza dei loro contratti, lanciando così la società in una riflessione profonda sui passi da compiere. La situazione apre una finestra sulle intenzioni e le strategie della nuova proprietà, Oaktree, che sembra intenzionata a imprimere un segno distintivo nella costruzione della squadra, con particolare attenzione al rinnovamento dell’organico. La situazione La scadenza dei contratti di Francesco Acerbi e Stefan De Vrij si colloca al 30 giugno 2025, un orizzonte temporale che impone decisioni importanti per il futuro della difesa dell’Inter. Con più di trent’anni sulle spalle – 37 per Acerbi […]

