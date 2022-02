L’agente di Tonali: “Vale quanto i migliori al mondo”

L’agente di Sandro Tonali, Giuseppe Riso, ha parlato del suo assistito ai microfoni di Sky Sport. Ecco le dichiarazioni: “Non credo che il Milan farà un prezzo ma Sandro vale quanto i giocatori più importanti al mondo quindi per adesso vale molto”. Il mediano cresciuto nel Brescia sta dimostrando tutte le sue qualità, come dimostra la titolarità acquisita in mediana.

Il Milan non si è mai chiesto quanto possa valere il suo calciatore perché spera che questo sia solo l’inizio di una lunga carriera con la maglia rossonera. Dopo un periodo di ambientamento, Tonali ha preso per mano il Milan è ad oggi è tra gli insostituibili del tecnico Stefano Pioli. A pochi giorni dal derby di Milano, un’ulteriore iniezione di fiducia per l’ambiente e il calciatore.