Arrigo Sacchi avverte il Milan: “Deve svegliarsi. Rischia la Champions”

Il mercato che si è appena concluso non ha messo in evidenza alcuna operazione di rilievo da parte del Milan. I tifosi sono preoccupati e non è arrivato il difensore richiesto da Pioli. Arrigo Sacchi esprime il suo pensiero alla Gazzetta dello Sport: “Il Milan è una società seria. I dirigenti guardano al bilancio. Maldini e Massara sono stati bravissimi a scegliere giocatori giovani o che dovevano rilanciarsi: bisogna dare loro fiducia”. Un processo che necessiterà di più tempo per tornare a vincere, sicuramente coerente con la linea tracciata dalla proprietà.

Tuttavia non è sempre detto che chi spende di più alla fine possa vincere. “Se puoi, spendi, sennò ti arrangi con le idee. Piuttosto bisogna che il Milan si svegli in fretta, perché nelle ultime partite non è stato il solito Milan pieno di entusiasmo, di coraggio, di umiltà, di spirito di sacrificio. Ecco, deve ritrovare quelle qualità, altrimenti rischia la Champions”.