Moratti: “Inter la squadra più forte. Mourinho? Ci sentiamo”

Massimo Moratti torna a parlare sulle frequenze di Radio Kiss Kiss e parte dai ricordi legati a Maurizio Zamparini, ex presidente di Venezia e Palermo, scomparso questa notte: “Recoba all’Inter non giocava molto. Zamparini me lo chiese e io per convincere il Chino gli dissi ‘Andrai nella città più bella del mondo, quando tornerai sarai più forte’. Recoba si ambientò benissimo e salvò il Venezia. Recoba e Ronaldo mi chiamavano papà”.

Il discorso si sposta poi sull’attualità: “Con Mourinho ho un ottimo rapporto. Ci sentiamo. La stima è intatta dai tempi del Triplete. Il Napoli? Ora sta ritrovando l’asse centrale e torna ad avere chance di Scudetto. Merito anche della bravura di Spalletti. L’Inter però resta la squadra più forte in Italia ora”. Chiusura sulla Nazionale italiana, allenata da uno dei tecnici più stimati dall’ex presidente dell’Inter: Roberto Mancini. “Ce la farà a portare l’Italia ai Mondiali. Dal punto di vista umano sono estremamente legato a Roberto perché oltre ad essere un ottimo ragazzo ha anche molto talento come allenatore”.