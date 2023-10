Quello di ieri a San Siro è un pareggio che sa di sconfitta per i nerazzurri e per il tecnico, raramente così arrabbiato.

L’Inter getta alle ortiche una partita ben indirizzata: al quarto d’ora infatti i nerazzurri vincevano 2-0 in casa contro il Bologna. La gara invece è finita 2-2 e ha aperto profonde riflessioni su aspetti negativi già visti.

Il male che ritorna

Molte volte il rendimento dell’Inter dipende dalla caratura dell’avversario: solo così si spiegano repentini cambi di atteggiamento come quelli degli ultimi 4 giorni. I nerazzurri hanno annichilito il Benfica più nella prestazione che nel punteggio per poi farsi fermare sul pareggio dal Bologna. Questo è un limite molto grande che si sta ripalesando dopo che sembrava estirpato ad inizio stagione.

Riccardo Orsolini

Il precedente

L’anno scorso furono 21 i punti persi contro squadre sulla carta alla portata secondo la rosea; il Napoli a fine campionato arrivò 18 punti sopra la squadra di Inzaghi. Il tecnico le sta provando tutte ma al momento non si vede la luce in fondo al tunnel: sembra che i giocatori non riescano a trovare le giuste motivazioni contro avversari sulla carta inferiori: il tutto si traduce in cali di concentrazione e/o rilassamento.

L’atteggiamento dell’allenatore

L’Inter ha iniziato tutto sommato bene la stagione ma l’arrabbiatura di Inzaghi di ieri nelle interviste di rito da capire come i risultati contro Sassuolo e Bologna facciano male e nascano da lontano. L’obiettivo dichiarato è la vittoria dello Scudetto e approcciare così le gare contro le medio-piccole rischia di farlo evaporare.

