Francesco Graziani si è espresso dopo il pareggio amaro tra Inter e Bologna: ecco le sue dichiarazioni su Inzaghi

Ospite a Sportmediaset, Francesco Graziani parla così del match tra Inter e Bologna, terminato con un deludente 2-2. Le sue parole.

INTER- «Alcuni cambi sono stati troppo affrettati: a volte si può cambiare anche assetto tattico anche se non è nel credo di Inzaghi. Lui non lo fa mai, cambia una mela per una pera: siamo sempre lì. Non c’è quella rotazione dei tuoi che ti permette di dare alla squadra un’idea diversa di gioco. Inzaghi è bravo però per diventarlo ancora di più deve cambiare a volte anche assetto tattico: questo non ce l’ha nel suo credo e può essere un limite. Qualcosa non ha funzionato nella continuità nelle ultime partite: di 9 punti ne hanno presi solo 4»

L’articolo Graziani ammonisce Inzaghi: «Non è nelle sue corde, ma ogni tanto dovrebbe…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG