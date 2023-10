Il giornalista Franco Vanni dice la sua dopo il pareggio tra Inter e Bologna, invitando i nerazzurri a non abbattersi

Su Twitter, Franco Vanni, giornalista di Repubblica, si rivolge all’Inter, all’indomani dell’amaro pareggio con il Bologna di Thiago Motta.

LE PAROLE- «Derby a parte, il Milan non ha lasciato per strada niente. Le parate di Giroud sono prove di carattere, al pari dei gol di Tonali nei finali di partita due stagioni fa. Sta all’Inter rispondere: 5 punti persi da situazioni di vantaggio sono troppi. Fa bene Inzaghi ad arrabbiarsi. Ciò detto – prosegue -, l’Inter ha 19 punti ed è a -2 dalla vetta. La scorsa stagione, dopo 8 partite, di punti ne aveva 12 ed era ottava in classifica, a -8 dalla capolista. La preoccupazione è comprensibile (l’hanno espressa anche allenatore e giocatori), lo psicodramma lo è meno»

