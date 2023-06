Lapo Elkann a sorpresa sui social: il suo messaggio dopo la sconfitta dell’Inter nella finalissima di Champions League

Lapo Elkann, dopo il ko dell’Inter in finale di Champions League, si è comunque voluto complimentare con i nerazzurri per quanto visto in finale.

Italiano Prima di Tutto l’Inter è Stata Strepitosa anche se non ha vinto . BRAVI . — Lapo Elkann (@lapoelkann_) June 10, 2023

