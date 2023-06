Lautaro Martinez in lacrime per la sconfitta dell’Inter nella finalissima di Champions League: grande delusione per l’argentino

L’Inter si ferma proprio sul più bello e, in finale di Champions League, cede il passo al Manchester City che si laurea campione per la prima volta nella sua storia.

Tanta delusione per i nerazzurri, specialmente per Lautaro Martinez, immortalato in lacrime dalle telecamere nel post gara.

