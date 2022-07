Il presidente del Barcellona Joan Laporta non è soddisfatto delle modalità di addio che si sono verificate con Lionel Messi.

Joan Laporta ammette di non essere molto felice di come si sia conclusa l’avventura di Leo Messi al Barcellona ed in cuor suo sogna ancora di poterlo riportare in Catalogna; ecco le sue parole ad ESPN. “Credo, spero e mi auguro che il capitolo Messi al Barcellona non sia ancora finito”.

“Penso che sia nostra responsabilità garantire che questo capitolo, che ancora non è chiuso, abbia un finale molto più bello rispetto a quello che è stato. Se mi sento in debito con Messi? Da presidente del Barça penso di aver fatto quello che dovevo fare. Ma nonostante questo penso anche di essere moralmente in debito con lui, sì“.

