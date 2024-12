L’arbitro di Milan-Roma fa già discutere: i precedenti con i rossoneri accendono la polemica

Milan-Roma non è ancora iniziata ed è già polemica. La scelta dell’arbitro non convince, soprattutto per i precedenti contro i rossoneri.

Domenica, il Milan è chiamato a una sfida cruciale contro la Roma di Claudio Ranieri a San Siro. I rossoneri, reduce dalla vittoria contro il Verona, sono determinati a dare continuità ai buoni segnali visti prima di Natale. La partita contro i giallorossi è fondamentale per risalire la classifica e consolidare la ripresa della squadra, che deve dimostrare di poter competere ai massimi livelli anche nel 2025.

Dopo la vittoria contro il Verona, il Milan ha bisogno di un’altra prestazione solida per evitare di cadere in un’altra spirale di risultati negativi. La squadra di Fonseca deve ritrovare stabilità e, soprattutto, mantenere un rendimento costante per alimentare le speranze di lottare per obiettivi più ambiziosi. La Roma rappresenta un avversario di alto livello, e superarla darebbe grande fiducia ai rossoneri.

Milan-Roma, è già polemica

Tuttavia, l’attenzione in casa Milan non è rivolta solo alla partita. A scaldare gli animi in vista di questa sfida è la scelta dell’arbitro, che ha suscitato alcune polemiche tra i tifosi rossoneri. In particolare, ci sono dei precedenti controversi che riguardano il direttore di gara scelto per questa partita e che non sono stati dimenticati dalla tifoseria. Già si parla di possibili decisioni sfavorevoli, e le polemiche sul suo operato non fanno altro che aggiungere tensione a una sfida che si preannuncia già molto delicata.

I precedenti contro il Milan alimentano la polemica

La storia dell’arbitro emiliano con il diavolo rosso è costellata da episodi che hanno scatenato dibattiti. Dal famoso Juventus-Milan dell’aprile 2019, dove un mancato rigore per il Milan e un penalty concesso alla Juventus furono al centro delle critiche, fino al 2022 con l’espulsione di Rafael Leao in Sampdoria-Milan, per una rovesciata ritenuta pericolosa, e quella di Olivier Giroud, espulso per essersi tolto la maglia in Milan-Spezia. Michael Fabbri, infine, ha sulla coscienza anche la recente partita contro il Cagliari, gara in cui ha aggiunto ulteriori elementi di discussione, in particolare per una posizione irregolare non rilevata e un fallo non sanzionato che hanno avuto un impatto sul risultato.

Un appuntamento da non perdere

Il focus sulle decisioni dell’arbitro non dovrebbe tuttavia distogliere l’attenzione dalla sfida sportiva tra due delle squadre più prestigiose del campionato italiano. Milan e Roma si affrontano con obiettivi importanti in termini di classifica e prestigio, e la partita si preannuncia come un appuntamento imperdibile per tutti gli appassionati di calcio. Sarà quindi compito di Fabbri gestire la partita con la massima attenzione, cercando di assicurare che il confronto tra questi due colossi sia ricordato per le gesta in campo e non per le decisioni arbitrali.

