Leao-Barcellona, l’ultima novità “pronta” scuotere Milanello: il Milan “fissa” il prezzo

Si riaccende la pista Leao-Barcellona. L’ultima novità promette di scuotere Milanello. Il Milan avrebbe fissato il prezzo.

In un panorama calcistico sempre in ebollizione, il mercato dei trasferimenti è un continuo susseguirsi di voci, trattative e colpi di scena. Tra i nomi che ultimamente hanno suscitato maggiore interesse c’è quello di Rafa Leao, l’attaccante portoghese del Milan, che sembrerebbe aver attirato le attenzioni di uno dei club più blasonati d’Europa: il Barcellona.

Il 2025 del Milan rischia così di tingersi già di giallo, con una voce di mercato che promette di agitare il programma di lavoro a Milanello. Le ultime novità in merito sono decisamente interessanti e al contempo alimentano il serio sospetto che l’asso portoghese possa lasciare il Milan.

L’interesse del Barcellona per Rafa Leao

Rafa Leao, con le sue prestazioni in Serie A, ha dimostrato di essere un elemento di spicco e un talento cristallino. Il Barcellona, alla ricerca di nuove energie offensive per dare una svolta alla propria rosa, pare aver fissato gli occhi sul giovane attaccante. Un trasferimento che, se concretizzato, potrebbe offrire a Leao una vetrina prestigiosa come la Liga, permettendogli di competere a livelli ancora più alti e di esprimere ulteriormente il suo potenziale.

Il Milan fissa il prezzo

A confermare i rumors di mercato è stata l’Ansa che, oltre a diversi media spagnoli. Il club spagnolo ha decisamente le idee chiare sul futuro e su come rinforzare il proprio organico, mettendo nel mirino l’asso spagnolo. Nonostante l’evidente interesse dei catalani, l’acquisto di Leao non si prospetta semplice. La valutazione di 75 milioni di euro imposta dal Milan per il cartellino del giocatore rappresenta un ostacolo non indifferente per il Barcellona, considerato l’attuale contesto finanziario del club. A complicare ulteriormente la situazione, contribuisce il fatto che, pur essendo Jorge Mendes un influente sostenitore della trattativa, non è l’agente di Leao. Questi dettagli evidenziano le sfide che il Barcellona dovrà affrontare per portare a termine l’operazione.

Un altro talento italiano nel mirino: Dean Huijsen

Parallelamente alla questione Leao, emerge un altro giovane protagonista del calcio italiano che potrebbe presto fare il grande salto in Liga: Dean Huijsen. L’ex giovane promessa di Juventus e Roma, attualmente al Bournemouth, è finito nel radar del Real Madrid. Il club madrileno, alla ricerca di rinforzi per il proprio reparto difensivo a seguito di una stagione segnata da diversi infortuni, vede in Huijsen un potenziale investimento a lungo termine. La sua giovane età e le sue prestazioni fanno già intravedere un futuro luminoso in uno dei campionati più competitivi al mondo.

