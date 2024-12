Né Sommer, né Martinez: chi è il prossimo primo portiere dell’Inter

Nonostante entrambi gli estremi difensori presenti in rosa ultimamente abbiano giocato molto bene, nessuno dei due potrebbe essere a lungo il primo nelle gerarchie.

Nel dinamico mondo del calcio, la questione dei trasferimenti e delle nuove promesse diviene spesso argomento di ampi dibattiti e voci di mercato.

Recentemente, l’attenzione si è concentrata sul futuro della porta dell’Inter, con discussioni che spaziano dal possibile addio di Donnarumma al PSG fino alla ricerca dell’erede di Yann Sommer.

L’intrigo

Le ultime notizie riguardanti il mercato dei portieri dell’Inter offrono uno scenario complesso e affascinante. Nonostante i rumors, pare che l’attuale secondo portiere nerazzurro non sia destinato a prendere il posto di Sommer e, per di più, la candidatura di Gigio Donnarumma sembra essere messa da parte. La ragione principale risiede nelle elevate pretese economiche del giocatore, che complicherebbero un suo ritorno in Italia, specie all’Inter, senza una riduzione significativa del suo ingaggio.

Il ruolo di Martinez

La dirigenza e l’allenatore dell’Inter continuano a mostrare fiducia in Josep Martinez, che ha dimostrato il suo valore in Coppa Italia contro l’Udinese. L’ex giocatore del Genoa ha risposto bene quando chiamato in causa, rivelando ottime capacità nel gioco con i piedi. Nonostante ciò, l’Inter continua a esplorare altre possibilità per il futuro.

Josep Martinez

La rivelazione

In questo scenario complesso e in continua evoluzione, un giovane talento inizia a fare parlare di sé: si tratta di Filip Stankovic. Attualmente in forza al Venezia, il club ha il diritto di riscatto dal nerazzurro per 2 milioni di euro, con alcuni parametri che potrebbero rendere il trasferimento obbligatorio. Tuttavia, l’Inter mantiene il controllo su una percentuale futura dell’eventuale vendita, detenendo così le chiavi per un suo possibile ritorno: è quanto ritiene Inter Live.

