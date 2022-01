L’Arsenal punta Vlahovic, Arthur e Danilo

Un uomo per reparto e soprattutto la voglia di tornare protagonisti nel più breve tempo possibile. L’Arsenal ha intenzioni serie e prepara la spesa in Italia. Secondo i media inglesi nel mirino ci sarebbero l’attaccante viola (valutato 70 milioni) e i due campioni della Juventus. Vlahovic, Arthur e Danilo hanno una valutazione complessiva di oltre 100 milioni solo per i cartellini, una cifra alla portata del club londinese.

Detto di Vlahovic, decisamente sul mercato e in rotta con l’ambiente della Fiorentina, sembra più difficile per i Gunners arrivare a Danilo e Arthur. Il difensore tuttofare è appena rientrato dall’infortunio ed è una pedina preziosa per Massimiliano Allegri. Per quanto riguarda il brasiliano ex Barcellona, le modalità del trasferimento non convincono la Juventus, che non sembra orientata a un prestito di 6 mesi. La trattativa potrebbe sbloccarsi con un obbligo di riscatto o con un prestito biennale che molto assomiglierebbe a una cessione definitiva.