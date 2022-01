Bloccato momentaneamente il passaggio di Sensi alla Sampdoria

Stefano Sensi doveva andare proprio oggi a svolgere le visite mediche per passare in prestito alla Sampdoria, ma la trattativa ha subìto un brutto stop, e non c’entra il goal decisivo realizzato dal centrocampista ieri sera. Inter-Empoli è stata una partita pazzesca che ha visto infortunarsi l’attaccante Joaquin Correa già dopo pochi minuti. Sarebbe questa la causa dell’interruzione della trattativa che non sappiamo se essere momentaneo o definitivo.

I nerazzurri aspetteranno l’esito degli esami dell’argentino e poi decideranno se cedere o tenersi l’ex Sassuolo. Sensi è il più offensivo dei centrocampisti in rosa probabilmente, i continui infortuni non mettono in dubbio le sue qualità, come dimostrato anche ieri sera nel secondo supplementare. L’Inter sicuramente non cederà il centrocampista prima della partita di sabato col Venezia, come riferito da Sky Sport.