Non sempre i matrimoni vanno come si vorrebbe. E’ certamente il caso dell’ex rossonero che, prima lascia il Milan, poi si “vendica”. Il calcio è senza dubbio un mondo molto strano, controverso a volte. Ci sono infatti matrimoni che a sorpresa funzionano molto bene e altri che, contro pronostico, funzionano molto meno bene. E’ senza dubbio il caso dell’ex Milan che, pur arrivando dal Barcellona, non è mai riuscito a imporsi con la maglia rossonera. Come spesso capita poi, con un semplice cambio di maglia tutto può cambiare e la carriera di un calciatore può così riprendere corpo e consistenza. In questo caso inoltre è arrivata anche una frecciatina, nemmeno troppo velata, che rende chiaro il motivo dell’addio dal Milan e la ragione della rinascita altrove. Punta sui giovani Puntare sui giovani è senza dubbio una politica vincente sul lungo periodo. Non tutti infatti hanno la capacità di affermare il […]

Leggi l’articolo completo Lascia il Milan e si “vendica”: brilla altrove e lancia una frecciatina al suo passato, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG