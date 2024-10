Il Milan non può lasciare nulla al caso, tantomeno sprecare talento in panchina. Ecco come sfruttare il “nuovo acquisto” da 20 milioni. Il mercato di una squadra di calcio non passa solo dagli investimenti ma, cosa forse anche più importante, dalla valorizzazione dei giocatori di cui già si dispone. In particolare il Milan potrebbe cogliere l’occasione di far rinascere, proprio dalla panchina, un “nuovo acquisto” da 20 milioni di euro. Occorrerebbe un cambio tattico ma, da quanto visto negli ultimi giorni, l’idea potrebbe davvero essere interessante e offrire molteplici vantaggi. Non è da escludere che Fonseca possa farci più di un pensierino già a partire dalle prossime partite. Da dove si riparte Il Milan, sotto la guida di Paulo Fonseca, ha mostrato segni di fragilità che non sono passati inosservati. La passività evidenziata nella partita contro la Fiorentina, accompagnata da errori significativi come quello di Theo Hernandez e dalla tensione […]

