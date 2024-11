Ecco finalmente la maglia esclusiva per i 125 anni del Milan. Svelati i dettagli che la rendono un pezzo unico e da collezione.

Il calcio è uno sport che vive di momenti iconici, di emozioni che si intrecciano con la storia dei club e con quella dei loro tifosi. Tra questi c’è senza dubbio il Milan, squadra che da oltre un secolo rappresenta non solo un simbolo sportivo ma un vero e proprio emblema culturale.

Quest’anno, i tifosi rossoneri sono stati protagonisti di un doppio entusiasmo: la storica rimonta in Champions League e la presentazione di una maglia celebrativa che ricorda i 125 anni della fondazione del club. A tal proposito sono stati resi noti i dettagli esclusivi che la rendono unica e assolutamente da avere per qualsiasi tifoso del Milan. Di seguito le immagini della maglia celebrativa.

Il risveglio del Diavolo in Champions League

Dopo un inizio inciampato con due sconfitte consecutive, il Milan ha saputo rialzarsi con determinazione nella competizione europea più prestigiosa, la Champions League. Tre vittorie di fila, concludendo con l’ultima, emozionante, contro lo Slovan Bratislava, hanno ricordato ai tifosi l’ultimo filotto simile che risaliva al lontano 1989. Queste vittorie rappresentano non solo un trampolino verso le fasi avanzate del torneo ma segnano anche un episodio storico: per la prima volta i rossoneri hanno infilato tre partite di fila segnando almeno tre gol ciascuna. Un ritorno alle origini che fa ben sperare per il proseguo della competizione.

Una maglia per celebrare la storia: svelati i dettagli

Ma c’è di più nel cuore dei tifosi milanisti quest’anno. Per celebrare i 125 anni dalla fondazione del club, avvenuta grazie a industriali e calciatori inglesi e svizzeri nel lontano 1899, è stata svelata una maglia celebrativa ‘old style’ che verrà indossata durante il match contro il Genoa del 15 dicembre. Questa speciale divisa, priva di loghi moderni e sponsor ma con l’originario stemma, è un omaggio alla storia del club e ai suoi fondatori, tra cui spicca la figura di Herbert Kilpin, vero e proprio pioniere e primo allenatore della squadra, che contribuì a scegliere i simbolici colori rossonero e il soprannome “Diavolo”.

Casa Milan

Kilpin, il pioniere del Diavolo

È impossibile parlare del Milan senza citare Herbert Kilpin, la cui storia si intreccia indissolubilmente con quella del club. Difensore, centrocampista, attaccante e capitano per un decennio, Kilpin non solo scelse il rossonero per le divise ma fu anche l’ispiratore del soprannome “Diavolo”, un nome che rifletteva il desiderio di incutere timore negli avversari e di distinguersi nello scenario calcistico italiano e internazionale. La scelta non fu dettata solo da ragioni sportive, ma anche da un’audace sfida culturale in un Paese profondamente cattolico come l’Italia. Di seguito le immagini della maglia celebrativa prese dal profilo X di MilanZone.

Leak della maglia per i 125 del #Milan , verrà indossata in occasione di #MilanGenoa. @ahmedKK45932913 pic.twitter.com/cmU9WNSLkf — Milan Zone (@theMilanZone_) November 27, 2024

