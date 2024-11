Il ritorno di Bennacer è da considerarsi come un “nuovo acquisto” ma al Milan non basta e punta al bis. Ecco il grande colpo per gennaio.

Nel mondo del calcio, il ritorno in campo di un giocatore dopo un infortunio è sempre motivo di grande attesa e speranza. Questo è il caso di Ismael Bennacer, centrocampista del Milan, le cui notizie sul recupero stanno suscitando interesse e ottimismo tra i tifosi e lo staff tecnico.

L’algerino, dopo aver iniziato la sua fase di riatletizzazione in Qatar, si appresta a tornare a Milanello per completare il suo recupero, con la possibilità di rientrare in gioco ben prima di quanto previsto, offrendo così un significativo rinforzo per la rosa guidata da Paulo Fonseca. Il Milan lo aspetterà? Da ciò che trapela il Milan punta a fare il bis.

Il ritorno di Bennacer non basta perché….

Ismael Bennacer è in procinto di fare il suo atteso ritorno in campo con il Milan, dopo essersi dedicato alla fase di riatletizzazione in Qatar. Dai video condivisi dal giocatore si può osservare come stia già correndo, effettuando cambi di direzione e calciando il pallone con normalità. La prossima tappa del suo recupero avverrà a Milanello, dove terminerà il programma di rientro per poi aggregarsi agli allenamenti con il resto della squadra. Le aspettative sono elevate e si prospetta che possa essere a completa disposizione di Fonseca entro la fine di dicembre, anticipando i tempi previsti per il suo rientro. Nonostante le indicazioni siano positive in merito al suo recupero, il Milan intende fare il bis a ha già individuato il profilo ideale a tal proposito.

Bennacer non basta, il Milan vuole fare il bis

La ripresa di Bennacer arriva in un momento importante per il Milan, poiché potrà fornire un importante contributo ai compagni di squadra, in particolare a coloro che hanno maggiormente sentito la sua assenza nel settore mediano, come Youssouf Fofana e Tijjani Reijnders. La necessità di un ulteriore rinforzo per il centrocampo si è resa evidente, dato che le alternative attuali non hanno convinto pienamente il tecnico Fonseca. L’esigenza di nuovi innesti diventa quindi prioritaria per mantenere alta la competitività della squadra. Al di là del ritorno di Bennacer – scrive Milanlive.it – il Milan sta guardando al mercato per ulteriori rinforzi. Con l’obiettivo di ampliare la rosa senza impattare negativamente sulle liste da presentare nelle competizioni, l’attenzione si focalizza sui giovani talenti Under 22. Uno dei nomi che circolano con insistenza è quello di Belahyane, classe 2004, valutato come una scelta promettente per il futuro del centrocampo milanista a un costo accessibile. La strategia del club prevede così di accogliere non solo un calciatore in recupero ma potenzialmente anche un nuovo acquisto che potrebbe apportare freschezza e dinamismo alla rosa.

Leggi l’articolo completo Bennacer pronto al rientro, ma non basta: il Milan vuole il bis e punta al grande colpo per gennaio, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG