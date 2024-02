Lautaro a DAZN: «Juve da difesa e ripartenze. L’abbiamo messa in difficoltà». Le dichiarazioni dell’attaccante dell’Inter

Lautaro Martinez ha parlato a DAZN dopo il fischio finale di Inter Juve.

VITTORIA – «Per noi oggi era una grande opportunità per continuare sulla nostra strada. Abbiamo fatto un’ottima gara e abbiamo messo in difficoltà la Juventus che gioca dietro ed in ripartenza. La squadra ha fatto un’ottima gara».

LEADERSHIP – «Avere la fascia è un motivo in più di responsabilità. Io ho sempre dato il massimo per l’Inter, son cose che mi porto dentro da quando sono bambino. Qui abbiamo creato un ottimo gruppo, sono molto contento di essere qui e crescere insieme».

RINNOVO – «Non ci sono novità. Quello che dice il direttore va bene, stiamo parlando. Non è facile ma cercheremo di trovare l’accordo, siamo sulla strada giusta. Ho ancora due anni di contratto e sono molto felice qui. Non c’è niente di cui preoccuparsi».

