Lautaro a Inter TV: «Mi è mancato tantissimo il campo. Grazie allo staff medico, ma oggi…». Le parole dell’attaccante nerazzurro

Lautaro Martinez ha parlato a Inter TV dopo Inter-Verona.

RIENTRO – «Mi è mancato tantissimo il campo e sono contento di essere tornato. Era importante vincere perché giocavamo in casa, veniva qua a San Siro a fare il suo lavoro e dovevamo fare quello che abbiamo preparato. Dobbiamo migliorare ma ci prendiamo questi tre punti ma con consapevolezza che abbiamo la Juventus dietro e dobbiamo continuare a vincere».

CHIUDERLA PRIMA – «Non abbiamo fatto quello che abbiamo preparato, l’importante è aver preso questi tre punti che erano fondamentali».

MOMENTO IMPORTANTE – «Voglio essere sempre in campo, mi sono messo a lavorare per recuperare al più presto possibile. Sono guarito in dodici giorno e faccio i complimenti allo staff medico».

OBIETTIVI 2024 – «Dobbiamo continuare a crescere, abbiamo un’altra partita e poi andiamo a giocarci la Supercoppa»

L’articolo Lautaro a Inter TV: «Mi è mancato tantissimo il campo. Grazie allo staff medico, ma oggi…» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG