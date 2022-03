Lautaro Martinez è più dispiaciuto per l’eliminazione che contento per la bella prestazione ed il goal realizzato dopo la gara di ieri.

Lautaro Martinez dopo un primo tempo in cui ha raccolto solo le briciole sotto la morsa di Van Dijk, nella ripresa ha preso coraggio e segnato un eruogoal che ha regalato comunque una grande vittoria ai suoi. L’argentino però è dispiaciuto per l’eliminazione, ecco le sue dichiarazioni a SportMediaset.

“Dispiace per l’eliminazione, ma abbiamo fatto due grandi partite. A San Siro abbiamo fatto un primo tempo importante, giocato in attacco per 70 minuti e creato occasioni prendendo due gol evitabili. Poi siamo venuti qui a giocare con personalità e carattere, ma non ci è bastato. In queste competizioni contano i dettagli. Adesso pensiamo a campionato e Coppa Italia”.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG