L’allenatore del Manchester City Pep Guardiola ha reso noto la situazione di emergenza che attraversa la sua squadra alla vigilia del match di Champions League.

Il Manchester City si prepara al match di ritorno degli ottavi di Champions League con molte indisponibilità soprattutto in difesa. Lo ha detto Pep Guardiola in conferenza stampa: “Abbiamo appena 14 giocatori a disposizione“.

Champions League

“Abbiamo ottenuto un risultato incredibile all’andata, ma il calcio è imprevedibile e giocheremo con la migliore formazione possibile e daremo tutto per vincere la partita. Immagino che lo Sporting voglia riscattare il ko casalingo e che farà di tutto per dimostrare il proprio valore, abbiamo un margine ampio, ma non voglio vedere errori. Per Zinchenko ovviamente è un momento molto difficile, ma so che se sarà necessario si farà trovare pronto”.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG