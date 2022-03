Il difensore dell’Inter Milan Skriniar elogia la prova della sua squadra ad Anfield ma non nasconde il dispiacere dell’eliminazione.

L’Inter viene eliminata dalla Champions League nonostante la vittoria per 1-0 a Liverpool e nonostante la grande prova dei suoi giocatori su tutti Milan Skriniar. Il difensore, eletto MVP anche dalla UEFA, ha parlato così della partita a SportMediaset: “Ci dispiace per l’eliminazione, ma siamo usciti a testa altissima. Abbiamo mostrato carattere, partite così fanno crescere”.

“Ci abbiamo creduto fino alla fine, anche prima di segnare. Peccato per l’espulsione. Io ero lontano, non posso giudicare, ma ho visto che ha estratto subito il secondo cartellino giallo per Alexis. Brozovic e De Vrij? Speriamo che non sia nulla di grave“.

