L’attaccante dell’Inter Lautaro Martinez ieri nel derby ha dimostrato cosa è capace di fare; l’argentino a realizzato 2 dei 3 goal dei nerazzurri.

Lautaro Martinez ha mostrato tutta la propria felicità per la doppietta realizzata nel derby di Coppa Italia ad InterTv. “Gol? Cerco sempre di prendere la porta, oggi per fortuna ho fatto due bei gol. Grazie ai miei compagni: al Tucu che mi ha dato la palla in profondità e a Darmian che ha visto il mio movimento. Due grandi palle. Finale? Per noi era importante arrivarci e giocarci la seconda finale quest’anno”.

Lautaro Martinez

“Siamo contenti perché lavoriamo per questo, per tenere l’Inter in alto. Abbiamo dimostrato carattere ma anche un bel gioco, l’abbiamo preparata bene in settimana. Lascia sicuramente tanta fiducia, tanta felicità. Un derby si deve vincere, all’andata avevamo fatto 0-0 e noi dovevamo vincere e fare gol Con un pareggio passavano loro. Abbiamo preparato questa partita e l’abbiamo giocata alla grande. Siamo molto felici per quello che è accaduto stasera. Non sorrido? Sono così, io. Però sono contento eh. Tifosi? Ringrazio per il supporto, stasera ancora una volta. Il loro supporto ci fa andare più forte“.

