Juventus, arriva la risposta di Allegri sulle dichiarazioni di Lapo Elkann negli ultimi giorni che dimostrava malcontento.

Che Allegri non abbia più la fiducia totale, è oramai risaputa nell’ambiente della Juventus. Nonostante Andrea Agnelli si fidi ciecamente del suo uomo, parte della stessa famiglia e della società non vuole più vederlo in panchina.

Tra questi, senza dubbio Lapo Elkann che probabilmente in disaccordo con alcune scelte di Andrea Agnelli, ha mostrato tutto il suo dispiacere con queste parole: “Stiamo poco allegri, Allegri” e “Gli uomini passano, la Juve resta.”

Durante la conferenza stampa del match contro la Fiorentina, la risposta di Allegri non si è fatta attendere: “Non dico niente, non commento. Lapo è uno dei primi tifosi della Juve, in maniera affettuosa ha espresso il suo pensiero. Per quanto riguarda le critiche, siamo in un momento decisivo della stagione quindi dobbiamo pensare solo a fare.”

Aggiunge il tecnico: “Fino al 22 maggio abbiamo 35 giorni in cui dobbiamo consolidare le prime 4 posizioni e arrivare in finale di Coppa Italia e questo lo vedremo domani sera dopo la partita, poi fare delle valutazioni in base a come abbiamo lavorato, indipendentemente dai risultati. Alla Juve bisogna giocare sempre per vincere, i bilanci van fatti a fine stagione. Voi fati i bilanci dei risultati, noi oltre che dei risultati dobbiamo farli su come è andata la stagione, dove bisogna migliorare. Tutti i settori dello staff che lavora alla Continassa.” Chiude così.

