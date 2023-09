Stefano De Grandis ha parlato del capitanod ell’Inter Lautaro Martinez e delle sue doti da leader nello spogliatoio nerazzurro

Dagli studi di Sky, Stefano De Grandis accende i riflettori su Lautaro Martinez, capitano e leader vero nell’Inter. Ecco le parole del giornalista.

LAUTARO- «Lautaro sta diventando sempre più uomo squadra. Non dimentichiamo che Lautaro è uno dei 5 che, quando l’Inter si stava nuovamente mettendo d’accordo con Lukaku dopo le bizze estive, sono andati dal club a far capire che non era il caso di riportarlo nello spogliatoio»

