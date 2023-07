Lautaro Martinez con ogni probabilità sarà il nuovo capitano dell’Inter: l’argentino è appena tornato dalle vacanze

Vacanze in completo relax per Lautaro Martinez, passate in famiglia, tra l’amore della moglie Agustina e della figlia Nina (ma mantenendo sempre un occhio alla preparazione fisica). Il numero 10 dell’Inter era probabilmente tra i calciatori della rosa nerazzurra quello ad avere maggior bisogno di ricaricare le pile dopo una stagione non stop tra Inter e Mondiale vinto con l’Argentina.

Con un video pubblicato tra le sue storie Instagram, l’argentino comunica di essere appena tornato a Milano. Giusto in tempo per l’inizio della preparazione alla prossima stagione, che comincerà da domani con il ritiro ad Appiano Gentile. Il Toro che avrà ulteriori compiti all’interno dello spogliatoio e del gruppo squadra: con ogni probabilità sarà lui il nuovo capitano dei nerazzurri.

L’articolo Lautaro è appena tornato a Milano: domani l’inizio del ritiro da capitano – VIDEO proviene da Inter News 24.

