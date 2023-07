Sulle colonne di Libero, un’elogio dell’operato di Piero Ausilio, direttore sportivo dell’Inter, per l’operazione Onana

Tra i principali artefici dell’arrivo di André Onana all’Inter a parametro zero e del trasferimento ormai prossimo del camerunese al Manchester United dopo un solo anno in nerazzurro per una cifra vicina ai 60 milioni di euro c’è Piero Ausilio. Nell’edizione odierna di Libero è presente un’elogio al direttore sportivo nerazzurro per il suo operato in questa operazione di calciomercato che frutterà parecchi soldi ed una plusvalenza importante per le casse interiste.

In particolare si legge: «André Onana è il capolavoro di Piero Ausilio. E, come tutti i capolavori, è anche l’opera più sofferta e dolorosa. Sta per essere venduto al prezzo formulato dall’Inter, non un euro di meno (55 milioni più bonus per sfiorare i 60) dopo essere stato ingaggiato a costo zero, con uno stipendio sotto la media per un portiere di livello internazionale (3 milioni netti). Questo perché in pochi un anno e mezzo fa hanno creduto nella redenzione del portiere dell’Ajax. Anzi, nessuno tranne Ausilio, che lo ha bloccato mesi prima della scadenza del contratto […].

Non è tanto il fatto che Onana sia passato da zero ad un valore di sessanta milioni, è che lo ha fatto in un solo anno. Merito anche di Inzaghi, ma l’intuizione vera è del ds perché Onana non è arrivato per fare il vice ma per prendere il posto del titolare, peraltro capitano. Se vendere Onana oggi sembra un sacrilegio per i tifosi, figuriamoci per l’unica persona che ci ha creduto. Vendere Onana fa male ad un diesse ma bene, benissimo all’Inter. L’Inter, allora, questo diesse dovrebbe applaudirlo. Clap clap clap: nel dubbio, noi abbiamo iniziato».

